Sindacati: Giustino Gatti è il nuovo segretario generale della Filca Cisl di Frosinone (2)

- Giustino Gatti, 51 anni, sposato con due figli, inizia il suo percorso lavorativo alla Pianfei, oggi Adler-Evo Cassino nel 1994.Nel 2009 viene chiamato a ricoprire il ruolo di dirigente sindacale a tempo pieno e, tra le tante vertenze seguite, gestisce la crisi del settore lapidei del bacino del marmo Perlato Royal di Coreno Ausonio. Nel 2018 viene eletto nella segreteria della Filca Cisl di Frosinone, dove ricopre il ruolo di Segretario Organizzativo ed Amministrativo. "Finalmente dopo tredici anni di crisi si sta cominciando a vedere la ripresa del settore delle costruzioni anche grazie all’avvio del bonus 110 per cento che sta dando risultati positivi. L’aumento della massa salari e di un incremento positivo di nuovi occupati sono segnali importanti, una boccata d’ossigeno dopo anni terribili che hanno portato alla perdita di tanti posti di lavoro ed alla chiusura di aziende anche importanti. Un duro colpo per l’economia locale che ora intravede la possibilità di rimettersi in moto", afferma Gatti in una nota. (segue) (Com)