Sindacati: Giustino Gatti è il nuovo segretario generale della Filca Cisl di Frosinone (3)

- "Come sindacato saremo fermi nel chiedere che si investa sulla messa in sicurezza dei territori, delle infrastrutture, delle scuole, delle strade, per dare l’opportunità all’edilizia ed al suo grande indotto di continuare la fase di crescita", continua il neo segretario generale. "La mancata prevenzione costa oltre alla distruzione del territorio la perdita di vite umane ed è necessario intervenire subito. Inoltre ci sono diversi cantieri bloccati. Aprire i cantieri significa dare lavoro a centinaia di operai, ma tutto dovrà avvenire in totale sicurezza per loro. Sono ancora tanti gli incidenti mortali e gli infortuni, dal 2003 sono stati 36 gli incidenti mortali a Frosinone e provincia. Per questo chiediamo controlli quotidiani da parte degli organi ispettivi, per la lotta al lavoro nero ed alle irregolarità ed anche per contrastare il fenomeno del dumping contrattuale ,facendo cosi applicare il contratto dell’edilizia a tutti i lavoratori impiegati in cantiere. La riqualificazione del settore dovrà avvenire rilanciando la bilateralità e la formazione. La formazione deve tornare centrale per aumentare le competenze e la professionalità degli operai edili. Il sistema bilaterale è centrale per la formazione dei lavoratori e per la loro sicurezza. La formazione resta il cardine principale per la prevenzione", conclude Gatti. (Com)