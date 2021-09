© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un governo "serio tagli gli sprechi come il Reddito di cittadinanza e non gli asset strategici come la compagnia di bandiera Alitalia, lasciando per strada diecimila lavoratori e mettendo in crisi i settori ad essa connessi". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Com)