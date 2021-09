Lombardia: Guidesi, dati straordinari su export, record storico grazie a lavoro di squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli ultimi dati straordinari relativi all'export delle imprese lombarde confermano quanto valgono in Lombardia l'ingegno dei nostri imprenditori e la qualità dei nostri lavoratori". Lo afferma l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Gudesi. I dati comunicati da Unioncamere Lombardia evidenziano un +46,7 per cento rispetto al trimestre del 2020 in merito agli scambi commerciali delle imprese lombarde con l'estero, toccando il massimo storico. Numeri migliori anche del 2019, anno riferimento per il confronto pre-pandemia, che crescono del 9,9 per cento. "Le imprese - ha ricordato l'assessore - continueranno a trovare in Regione Lombardia un grande alleato e un supporto concreto. Sono sicuro che, insieme e grazie alla ricetta vincente del giusto rapporto pubblico-privato, vinceremo le sfide del futuro". (Com)