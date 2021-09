Infrastrutture: Giovannini, sviluppo sia veloce altrimenti perderemo opportunità della tecnologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno sviluppo infrastrutturale non sufficientemente veloce “ci farà perdere le opportunità offerte dalla tecnologia, e anche la capacità di mobilitare capitale in maniera efficace”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo alla D20-Ltic High Level International Conference. “L’Italia non è famosa per la velocità di sviluppo delle sue infrastrutture, ed è per questo che dobbiamo cambiare, spingendo sulle partnership tra pubblico e privato e puntando su competenze che ci consentano di rimanere al passo con l’evoluzione della tecnologia”, ha detto. (Rin)