Vaticano: Parolin alla Ccee, politiche per famiglia e contro cultura della morte

- Famiglia, eutanasia, guerra. Questi i temi toccati dal cardinale Pietro Parolin, intervenuto all'assemblea plenaria del Ccee. Il segretario di Stato chiede politiche lungimiranti, soprattutto a sostegno della famiglia, "che merita un posto di primo piano nel cuore della vostra pastorale e delle vostre attività". Il compito della Chiesa, dice Parolin, è quello di "creare e promuovere la famiglia cristiana, dalla quale poi la vita nascerà, crescerà, si svilupperà, porterà frutti per l'intera umanità". Sul tema dell'eutanasia, il cardinale si schiera contro la "cultura della morte" e lancia un appello: "È quanto mai fondamentale che le Chiese in Europa si sostengano reciprocamente nell'affermare il Vangelo della vita contro i tanti, troppi, annunci di morte che riecheggiano nel Continente". Il segretario di Stato ribadisce "il rifiuto radicale della guerra, come strumento per regolare i conflitti fra Stati" e la necessità di affermare la pace "con un disarmo effettivo". (Com)