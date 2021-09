Milano 2021: Sangalli (Confcommercio), Pnrr farà la differenza, ma è necessario velocizzare le procedure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che farà realmente la differenza rispetto al passato è che Milano potrà contare sui fondi europei del Pnrr. Si parla di quasi cinque miliardi da investire nei prossimi tre anni: risorse straordinarie che, se confermate, potrebbero accelerare progetti a lungo attesi. Come le infrastrutture materiali e immateriali, la transizione ecologica delle imprese e la formazione dei giovani”. Lo ha detto Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, in apertura del confronto con 12 dei 13 candidati sindaco organizzato oggi nella sede di Corso Venezia. “I tempi attuativi sono però stretti – ha rilevato Sangalli - ed è necessario velocizzare le procedure". Nel "Manifesto per Milano" di Confcommercio Milano si sottolinea la necessità di rafforzare la connessione veloce per favorire l'innovazione digitale delle imprese e si propone di istituire la Start Up Week. Ed occorre continuare nella riqualificazione dei quartieri periferici per migliorare i livelli di sicurezza, vivibilità ed accrescere l'attrattività. Sarebbero utili nuove iniziative sperimentali di collaborazione (come avvenuto per Gratosoglio e Niguarda).(Rem)