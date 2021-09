Colombia: Comitato dello sciopero annuncia nuova giornata di protesta il 28 settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cnp ha presentato al Congresso lo scorso 21 luglio dieci progetti di legge da sottoporre alla discussione e al voto del parlamento, a fronte del fallimento del tavolo dei negoziati aperto con il governo. I progetti di legge in questione chiedono: reddito di base di emergenza di un salario minimo mensile per un anno per 7,5 milioni di famiglie; gratuità universale per tutti e tutti gli studenti dell'istruzione superiore pubblica; rafforzamento della rete sanitaria pubblica e della formalizzazione del lavoro per far fronte alla pandemia; sostegno alla riattivazione economica delle Pmi e alla creazione di posti di lavoro; sostegno alla riattivazione del settore agricolo; abrogazione del decreto 1174 del 2020 sul piano di protezione sociale; azioni per combattere la violenza di genere; garanzie per l'esercizio del diritto di protesta pacifica; riforma dello statuto dei giovani per rendere più efficace e favorire la loro partecipazione politica e riforma della polizia. (segue) (Mec)