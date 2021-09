Colombia: Comitato dello sciopero annuncia nuova giornata di protesta il 28 settembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura generale della Colombia, che ha fermato il bilancio al 5 giugno, parla di 21 omicidi legati alle manifestazioni, 11 in corso di verifica e 19 non collegati alle proteste. Il Sistema nazionale di informazione sui diritti umani, al 24 giugno, parlava di 54 morti, mentre l'organizzazione non governativa Temblores parla di 73 decessi, 44 dei quali ascrivibili alla responsabilità delle forze dell'ordine. Di 84 morti parla la campagna "Difendere la libertà è tema di tutti". Secondo stime del Dipartimento nazionale di statistica (Dane) le manifestazioni di protesta e i blocchi stradali hanno causato in Colombia una contrazione economica del 5,8 per cento a maggio rispetto al mese precedente. Secondo l'istituto l’economia ha registrato nel mese una crescita del 13,6 per cento rispetto allo stesso mese del 2020, duramente colpito dalla pandemia, ma una contrazione del 5,8 per cento rispetto al mese precedente. Secondo il Dane la ripresa dell’economia osservata nei mesi scorsi è stata interrotta dai blocchi e della manifestazioni registrate in tutto il Paese a partire da fine aprile. Le proteste erano iniziate contro la riforma tributaria presentata al parlamento, poi ritirata, ma si sono nel tempo allargate ad altre istanze, tra cui la riforma del lavoro, la riforma sanitaria, la riforma delle pensioni ma anche la fine delle violenze della polizia. (Mec)