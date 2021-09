Istat: Mameli (Intesa), paura per quarta ondata non ha pesato su fiducia consumatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le indagini hanno offerto indicazioni miste, ma a nostro avviso gli aspetti positivi sono prevalenti. Infatti, le preoccupazioni per la 'quarta ondata' pandemica in corso non sembrano aver pesato sul morale delle famiglie né su quello delle aziende operanti nel settore dei servizi". Lo dice Paolo Mameli, senior economist Direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, sugli indici di fiducia di consumatori e imprese diffusi dall'Istat. "Sul fronte industriale stiamo assistendo a una moderata decelerazione della ripresa dopo i ritmi di crescita molto elevati visti nei mesi precedenti; prosegue invece la fase di decisa espansione nelle costruzioni - spiega -. Nel complesso, il testimone della crescita è già passato dall’industria ai servizi: consumi dal lato della domanda e servizi dal lato dell’offerta saranno i principali motori di crescita nei prossimi trimestri". (segue) (Rin)