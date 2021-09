Istat: Mameli (Intesa), paura per quarta ondata non ha pesato su fiducia consumatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche se la decelerazione in corso nel manifatturiero dovesse accentuarsi per via dell'aggravarsi dei colli di bottiglia dal lato dell’offerta (non solo nell’approvvigionamento di materie prime e componentistica ma, in alcuni comparti, anche nel reperimento di manodopera) - continua Mameli - tuttavia il contributo dei servizi in precedenza soggetti a restrizioni appare tale in questa fase da più che compensare un eventuale minore dinamismo prospettico degli altri comparti: nei servizi, i margini di recupero dopo i drammatici effetti della pandemia restano consistenti (il valore aggiunto nel 2° trimestre 2021 restava del 5 per cento inferiore ai livelli di fine 2019 per l’insieme dei servizi, del 9,4 per cento per commercio, trasporto, alloggio e ristorazione, e del 14,4 per cento per le altre attività dei servizi). In questo scenario - conclude - abbiamo di recente rivisto al rialzo la nostra stima di crescita per il Pil italiano quest’anno, al 5,7 per cento. Tuttavia, anche dopo la revisione, i rischi su questa stima appaiono chiaramente orientati al rialzo". (Rin)