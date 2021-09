Roma 2021: Europa verde, Michetti vende bugie e copia il programma elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Enrico Michetti, il candidato Sindaco per Roma della coalizione di centrodestra, non solo ha aspettato che si arrivasse a pochi giorni dal voto per pubblicare il suo programma per la Capitale, impedendo di fatto ai cittadini di conoscerlo, discuterlo ed eventualmente criticarlo, ma addirittura è arrivato in buona parte a copiarlo. Sembra che siano state prese intere parti del programma di Alemanno (2013) e persino di Parisi, candidato sindaco di Milano nel 2016". Così Nando Bonessio, co-portavoce di Europa Verde Lazio, e Guglielmo Calcerano co-portavoce di Europa Verde Roma entrambi candidati all'Assemblea Capitolina. "La ricchezza di idee e proposte non ha mai caratterizzato il centrodestra romano, ma questa volta si è veramente toccato il fondo. Noi chiediamo invece una Roma green – concludono Bonessio e Calcerano –. Dalla mobilità sostenibile allo stop del consumo di suolo, passando per l'abbattimento del debito in capo ad Ater e il potenziamento dei canili comunali. Ma anche l'immediato incremento della raccolta dell'organico, la creazione di impianti di trattamento medio-piccoli per far fronte all'emergenza dei rifiuti e l'approvazione del bonus al 110 per cento per l'efficientamento energetico". (Com)