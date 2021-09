Speciale difesa: presidente azerbaigiano, pronti a sviluppare cooperazione con Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azerbaigian svilupperà una cooperazione tecnico-militare con la Russia e ha presentato richieste per l'acquisto di nuovi tipi di armamenti. Lo ha dichiarato il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev in un'intervista alla rivista russa “Difesa nazionale”. "Stiamo svolgendo un buon lavoro con la Russia in tutti i settori, compresa la cooperazione tecnico-militare. Naturalmente, guardiamo a nuovi prodotti e ora i gruppi tecnici stanno già valutando le opportunità offerte e abbiamo già presentato alcune richieste e quindi la cooperazione con la Russia in questa sfera si svilupperà ulteriormente", ha affermato il capo dello Stato azerbaigiano. Il presidente dell'Azerbaigian si è detto certo che la cooperazione bilaterale "si espanderà". (Rum)