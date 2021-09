Speciale difesa: Lettonia, da prossima settimana lavori per recinzione al confine con Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lettonia costruirà a partire dalla prossima settimana una recinzione di filo spinato in una parte del confine con la Bielorussia grazie ad una donazione dalla Slovenia. Lo ha annunciato il ministro della Difesa lettone Artis Pabriks. "Vi informo che è stata consegnata la recinzione provvisoria (di 5 chilometri) fornita dalla Slovenia. Verrà installata la prossima settimana con l'aiuto dei genieri dell'esercito. Stiamo aspettando le ultime approvazioni dalla Guardia di frontiera per iniziare a lavorare", ha scritto il ministro lettone su Twitter. La Lettonia, dopo la Lituania, si trova alle prese con il problema dell'immigrazione illegale dal territorio della Bielorussia. Dal 10 agosto sono stati respinti 1.334 tentativi di attraversamento illegale del confine e dall'inizio dell'anno sono state arrestate un totale di 390 persone. Il governo lettone ha introdotto un regime di emergenza alle frontiere tra l'11 agosto e il 10 novembre per autorizzare la Guardie di frontiera a respingere i migranti che cercano di arrivare dalla Bielorussia. (Sts)