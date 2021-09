Speciale difesa: Washington vuole coinvolgere Taiwan nell'esercitazione navale Rimpac 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un disegno di legge approvato dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti include una sezione che chiede la partecipazione di Taiwan al Rim of the Pacific (Rimpac) 2022, la più grande esercitazione internazionale di guerra marittima al mondo, per rafforzare la cooperazione militare tra i due Paesi. Lo riporta il quotidiano "Taiwan News", secondo cui la Camera ha approvato il National defense authorization act 2022 (Ndaa) con 316 voti a favore e 113 contrari. Nella bozza pubblicata dal Comitato per il regolamento della Camera dei rappresentanti Usa, le disposizioni relative a Taiwan sono elencate principalmente nelle sezioni 1243, 1247 e 1248. Nella sezione 1248 si afferma che "le forze navali di Taiwan dovrebbero essere invitate a partecipare all'esercitazione militare condotta nel Pacifico prevista per il prossimo anno". L'esercitazione Rimpac è guidata dalle forze armate statunitensi e si tiene ogni due anni. (Cip)