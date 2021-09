Speciale difesa: Lamorgese, nel 2020 denunciate 106 persone per violazione legge Mancino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello nazionale “nel 2020, in relazione a violazioni alla legge Mancino sono state denunciate 106 persone e 21 arrestate. Nei primi mesi del 2021 sono state denunciate 69 persone, mentre 5 sono state arrestate”. Così il ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, nel corso dell’audizione sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea in materia, davanti alla commissione straordinaria per contrasto a fenomeni di intolleranza e odio. “Bisogna però incentivare le persone, vittime di questi episodi, a denunciare”, ha aggiunto. (Rin)