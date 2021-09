Speciale difesa: Monza, Polizia locale presente fuori dalle scuole per maggiore sicurezza di studenti e genitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una task force per la sicurezza di studenti e genitori fuori dalle scuole. Dall'inizio dell'anno scolastico gli agenti della Polizia locale sono presenti nei pressi degli istituti scolastici per assicurare il rispetto del codice della strada durante l'ingresso e l'uscita degli studenti. “Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni rispetto a cattive abitudini di guida e situazioni potenzialmente pericolose per i giovani e giovanissimi studenti delle nostre scuole, commenta l'assessore alla Sicurezza Federico Arena. Abbiamo messo a disposizione un gruppo di venti agenti per evitare il mancato rispetto delle regole stradali che rappresenta un pericolo per studenti e famiglie durante l'ingresso e l'uscita, ma che spesso è anche causa di incidenti nonché di rallentamenti e congestione del traffico. Un servizio reso possibile dal recente aumento dell'organico del Comando di via Marsala, fortemente voluto dalla nostra amministrazione. La presenza di divise nelle strade è la premessa per garantire un efficace presidio del territorio, anche davanti alle scuole. Il nostro impegno resta sempre quello di investire risorse per aumentare il numero di agenti e migliorare la loro efficienza e la loro preparazione. Perché così si investe nella sicurezza dei cittadini”. (Com)