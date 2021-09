Speciale difesa: Fico, criminalità si combatte con assunzione responsabilità comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La criminalità si combatte "certamente con le buone leggi, con giudici capaci e con il contributo essenziale delle Forze dell’ordine, ma questo non basta se non vi è, da parte di tutta la comunità, un’assunzione di responsabilità. Ciascuno, come Giancarlo ci ha insegnato, deve fare la sua parte con determinazione e coraggio, rifiutando senza compromessi la cultura della illegalità, il clientelismo, l’affarismo. E rimuovendo, lo ribadisco, quelle condizioni di degrado economico, sociale e culturale che alimentano la criminalità". Lo ha segnalato il presidente della Camera, Roberto Fico, nel suo intervento in occasione del 36° anniversario della scomparsa di Giancarlo Siani, presso l'aula del palazzo dei gruppi parlamentari di Montecitorio. "Dare attuazione concreto a questo impegno è il modo migliore per onorare la memoria di Giancarlo", ha aggiunto la terza carica dello Stato. (Rin)