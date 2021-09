Cina-Isole Salomone: colloquio Xi-Sogavare per promuovere relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è disposta a rafforzare gli scambi con le Isole Salomone, promuovere il coordinamento della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) e approfondire la cooperazione pragmatica in vari campi. Lo ha dichiarato oggi il presidente cinese Xi Jinping in un colloquio telefonico con il primo ministro dello Stato insulare Manasseh Sogavare. "In quanto Paesi in via di sviluppo, entrambe le parti condividono interessi comuni nella salvaguardia dell'ordine internazionale e nella promozione dell'equità e della giustizia", ha affermato Xi. Pechino "apprezza l'impegno delle Isole Salomone per la politica di 'una sola Cina' ed è pronta alla collaborazione per portare le relazioni a un livello più alto", ha affermato Xi. Sogavare ha affermato che le Isole Salomone sostengono la Cina sulle questioni relative a Taiwan, Xinjiang e Hong Kong e sono disponibili "per la costruzione di una comunità con un destino condiviso". "Le Isole Salomone sono disposte a imparare dall'esperienza di sviluppo della Cina e ad aumentare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa con Pechino in vari campi, per elevare le relazioni bilaterali a un nuovo livello", ha affermato Sogavare. (Cip)