Milano 2021: Confcommercio, sicurezza tema prioritario, servono controlli su abusivi e contro reati predatori

- La sicurezza è, assieme al fisco, il tema prioritario per Milano in base a qunato emerge nelle risposte al sondaggio. Il "Manifesto per Milano" presentato oggi da Confcommercio Milano durante il confrontro tra 12 dei 13 candidati sindaco organizzato oggi nella sede di corso Venezia. Il primo tema è il contrasto a degrado, abusivismo e contraffazione. Nelle zone della movida, viene segnalato, occorrono più controlli su abusivi e irregolari nelle ore di più alta concentrazione. E serve la regolamentazione, in termini di numerosità e densità, delle licenze di somministrazione nel tessuto urbano. Inoltre gli aderenti a confcommercio Milano chiedono il ripristino dell'Unità reati predatori, ora depotenziata, per assicurare un presidio dei principali assi commerciali. Infine, si legge nel manifesto, serve un più efficace contrasto alle infiltrazioni malavitose nel settore dei pubblici esercizi. Il Comune dovrebbe aggiungere, ai controlli oggi già effettuati, accertamenti basati su diversi indicatori: come investimenti significativi senza indebitamento bancario, debiti commerciali verso terzi, troppi dipendenti in rapporto al volume d'affari, cambi di gestione frequenti (e altro). (Rem)