Repubblica Ceca-Georgia: ministri Esteri a colloquio a New York

- I ministri degli Esteri di Repubblica Ceca e Georgia, Jakub Kulhanek e David Zalkaliani, hanno parlato a New York. Lo ha reso noto con un messaggio su Twitter il capo della diplomazia di Tbilisi. I due ministri si trovano negli Stati Uniti per la 76ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Per Zalkaliani l’occasione ha permesso “una conversazione interessante su un ampio spettro di argomenti”. La Georgia “ha sottolineato il suo impegno per fare progressi lungo la strada per diventare membro delle famiglie dell’Unione europea e della Nato”, ha detto il ministro. (Rum)