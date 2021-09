Sanità: studio ospedale Bambino Gesù, nuove indicazioni per curare osteomielite ematogena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro di analisi sistematica della letteratura scientifica sulla 'osteomielite ematogena acuta non complicata' è durato circa 2 anni ed è stato coordinato dal Bambino Gesù, il Centro che oggi gestisce la più ampia casistica nazionale (circa 80 bambini all'anno). Lo studio, il primo in Italia e uno dei pochi al mondo di così ampia portata, ha preso in esame oltre 4.500 articoli scientifici. La revisione è stata curata da un gruppo di 40 specialisti, pediatri e ortopedici, di diverse strutture ospedaliere e Università italiane con il supporto di tre Società Scientifiche (Sip - Società Italiana di Pediatria, Sitip - Società Italiana di Malattie Infettive Pediatriche e Sitop - Società Italiana di Traumatologia e Ortopedia Pediatrica). "Il risultato dello studio - prosegue la nota - è una guida per i pediatri: indicazioni chiare e condivise per gestire l'infezione intervenendo in tempi rapidi con esami diagnostici mirati e terapie appropriate. Le tabelle incluse nello studio, infatti, elencano i batteri più comuni in Italia (i patogeni responsabili della malattia variano da Paese a Paese), descrivono il grado di efficacia (penetrazione ossea) degli antibiotici, indicano i farmaci facilmente reperibili, di costo contenuto e semplici da usare più appropriati per fascia d'età, i tempi e le modalità di somministrazione (orale, endovenosa). Il lavoro contiene anche raccomandazioni specifiche per la terapia empirica a cui si ricorre in attesa di conoscere il batterio responsabile dell'infezione e che rappresenta una fase cruciale del processo di cura". (segue) (Com)