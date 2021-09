Sanità: studio ospedale Bambino Gesù, nuove indicazioni per curare osteomielite ematogena (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il lavoro degli esperti di tutta Italia – sottolinea il dottor Andrzej Krzysztofiak, pediatra di Malattie Infettive e Immunoinfettivologia del Bambino Gesù, primo autore dello studio – finalmente mette ordine nella varietà di indicazioni sulla cura dell'osteomielite batterica, una malattia con tante forme, complessa da riconoscere e da trattare. Il fattore tempo invece è molto importante per evitare ai bambini ricoveri ripetuti e soprattutto complicazioni invalidanti. Oggi esistono poche linee guida internazionali, peraltro non adeguate alla realtà epidemiologica italiana. Con il nostro studio abbiamo voluto dare ai pediatri e agli ortopedici un indirizzo comune per affrontare efficacemente questa infezione insidiosa". (Com)