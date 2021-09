Spagna: Sanchez, Puigdemont deve sottomettersi alla giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Uniti per la Catalogna (JxCat), Carles Puigdemont, deve sottomettersi alla giustizia. Lo ha detto il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, intervenendo da La Palma dove si trova in visita sulla questione dell'arresto avvenuto ieri sera in Sardegna dell'ex presidente della Generalitat catalana. "Questo governo ha sempre mantenuto la stessa posizione: rispetto per tutti i processi giudiziari", ha chiarito Sanchez secondo cui Puigdemont deve comparire davanti alla giustizia e sottomettersi alle decisioni. Il premier spagnolo ha poi sottolineato l'importanza del dialogo tra governo di Madrid ed esecutivo catalano, che "se possibile oggi è più necessario". (Spm)