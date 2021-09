Lombardia: vede inizio la manifestazione "Puliamo il Mondo", patrocinata da Legambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso avvio la 29esima edizione di "Puliamo il Mondo", campagna promossa da Legambiente per la pulizia e la cura del territorio, edizione italiana della manifestazione "Clean Up The World", il più grande appuntamento internazionale di volontariato ambientale. "Puliamo il Mondo è una grande lezione di educazione civica, per questo invitiamo studenti e insegnanti che non riusciranno a prendere parte alla manifestazione a dare un segno del proprio coinvolgimento con piccole azioni concrete di cura dei luoghi che frequentano ogni giorno, a partire proprio dalle scuole", dichiara in una nota a riguardo Arianna Bazzocchi, responsabile Scuola e Formazione di Legambiente Lombardia. I protagonisti di questa prima giornata sono gli studenti: circa un centinaio di istituti lombardi hanno organizzato attività di educazione ambientale e pulizia di parchi e strade. La campagna di Legambiente si inserisce nelle attività di sensibilizzazione e informazione sulle tematiche ambientali dei ragazzi, soprattutto i più piccoli. "Quest’anno la campagna si colloca a ridosso dell’evento internazionale “Youth4PClimate. Driving Ambition” dedicato ai giovani di 200 Paesi che a Milano elaboreranno proposte da inserire nell’Agenda climatica della Conferenza delle Parti sul Clima di Glasgow del prossimo novembre" ha sottolineato Bazzocchi. "È importante far sentire anche la voce dei volontari di Puliamo il Mondo e dei ragazzi, sempre più impegnati nel farsi portatori di un messaggio di necessità di agire con urgenza per salvare il pianeta”, conclude la nota(Com)