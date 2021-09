Italia-Spagna: ministero Giustizia su arresto Puigdemont, procedura rimessa ad autorità giudiziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Giustizia precisa in una nota di "non avere alcun ruolo decisionale" nella procedura relativa al mandato d’arresto europeo, come quello che riguarda il caso di Carles Puigdemont. La procedura "è interamente rimessa all’autorità giudiziaria", sia per la convalida dell’arresto, sia per quanto attiene alla decisione finale sulla consegna o meno della persona arrestata. "Si tratta infatti - informa la nota - di una procedura diversa da quella delle estradizioni". (Com)