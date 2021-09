Hong Kong: Banca centrale cinese emette buoni del tesoro per 774 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero cinese delle Finanze ha emesso a Hong Kong buoni del tesoro denominati in yuan per un valore di 774 milioni di dollari, con un tasso di interesse pari al 2,5 per cento. Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa statale "Xinhua". La manovra è stata favorevolmente accolta dagli investitori di Europa, Asia e Stati Uniti e ciò "riflette la fiducia degli investitori globali nell'economia cinese", ha fatto sapere la Banca centrale cinese. Finora l'istituto di credito ha emesso nove lotti di buoni del tesoro nella Regione amministrativa speciale, istituendo un meccanismo stabile che "potenzia lo sviluppo dei mercati renminbi offshore".(Cip)