Giustizia: Gasparri, alcuni hanno tentato riscrivere storia senza riuscirci (2)

- "Apriremo un pubblico dibattito per denunciare in sede politica e istituzionale tutti i propalatori di menzogne - aggiunge Gasparri -. Montagne di articoli, di inchieste televisive, di presunti film che si sono basati su menzogne, che in sede giudiziaria una volta di più si sono dimostrate tali. Per Mori è l'ennesima assoluzione. La verità è che certi togati dovranno spiegare la ragione delle loro azioni. E ripeto, li vogliamo invitare ad un pubblico dibattito davanti al Paese. L'Arma dei Carabinieri e le altre forze di polizia hanno agito in maniera decisa contro la mafia. E chi voleva riscrivere la storia d'Italia basandosi su bugie, oggi viene clamorosamente sconfessato. Del resto c'erano stati anchorman televisivi che avevano fatto di Ciancimino junior una sorta di testimonial. Ed altri ancora che sprizzano livore da tutti i pori. Smentiti e sconfitti chiedano scusa a testa china". (com)