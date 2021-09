© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confcommercio Milano ospita oggi il confronto tra i 13 candidati sindaco a Milano in vista delle prossime elezioni. Il presidente Carlo Sangalli ha dato il benvenuto nella sede di corso Venezia ai candidati sottolineando come questo sia l'unico confronto tra tutti i candidati alle elezioni. Nell'occasione Confcommercio presenta il documento programmatico in 11 punti, "Manifesto per Milano". (Foto: Agenzia Nova) (Rem)