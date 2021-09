© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria-Giordania: incontro ministri Esteri, focus su cooperazione e sicurezza dei confini - Il ministro degli Esteri della Siria, Faysal Mekdad, ha incontrato l’omologo giordano, Ayman Safadi, per discutere del rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi e garantire la sicurezza dei confini comuni. Lo rende noto il portale informativo “Enab Baladi”, vicino all’opposizione al presidente Bashar al Assad, secondo il quale l’incontro è avvenuto a margine della 76ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. Le due parti hanno discusso dei passi da intraprendere per rafforzare il rapporto di cooperazione in vari ambiti, in particolare per garantire la sicurezza dei confini comuni. Durante il colloquio, i ministri hanno anche discusso di fornire al Libano energia elettrica dalla Giordania e il gas egiziano attraverso la Siria per aiutare il Paese dei cedri a superare la crisi energetica. (Res)