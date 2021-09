I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Panama: Cortizo all'Onu chiede sforzo congiunto su crisi migranti nella regione - Il presidente di Panama, Laurentino Cortizo, ha invitato la comunità internazionale a “compiere quanto prima uno sforzo congiunto per anticipare una crisi umanitaria regionale di gravi proporzioni" a fronte del problema della migrazione irregolare che coinvolge varie nazioni della regione. Lo ha detto nel suo discorso alla 76esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Onu), a New York, nel quale ha sottolineato che solo nel 2021 più di 80 mila migranti irregolari hanno attraversato il territorio panamense. "Panama, in modo responsabile, rispettoso dei diritti umani, fornisce un trattamento dignitoso a questi migranti e offre loro, per la prima volta nel loro viaggio, un rifugio temporaneo, assistenza medica e cibo. A questi compiti abbiamo dedicato una parte importante delle nostre limitate risorse", ha aggiunto quindi Cortizo. Il presidente panamense ha quindi ribadito che la sfida delle migrazioni è "responsabilità di tutti", per cui ha invitato la comunità internazionale a mettere in campo "strategie e risorse" per affrontare con urgenza il problema. (segue) (Res)