- Usa: Unicef, preoccupazione per respingimenti verso Haiti - Il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef) ha espresso preoccupazione per la situazione delle famiglie haitiane espulse al confine sud degli Stati Uniti. Secondo le stime dell'Unicef, oltre 2 migranti haitiani su 3 che sono stati rimpatriati a Port-au-Prince sono donne e bambini. Alcuni di loro sono neonati, con bisogni specifici e immediati. "Haiti si sta riprendendo dalla triplice tragedia dei disastri naturali, della violenza delle bande e della pandemia di Covid-19", ha affermato Henrietta Fore, direttore esecutivo dell'Unicef. "Quando i bambini e le famiglie vengono rimandati indietro senza un'adeguata protezione, sono ancora più vulnerabili alla violenza, alla povertà e allo sfollamento, fattori che li hanno spinti in primo luogo a migrare". (segue) (Res)