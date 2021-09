I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: disposta cremazione cadavere leader Sendero Luminoso - La procura generale del Perù ha disposto che i resti di Manuel Ruben Abimael Guzman Reynoso, leader della banda armata peruviana "Sendero luminoso", scomparso in carcere l’11 settembre all'età di 86 anni, verranno cremati, come disposto dalla legge recentemente approvata al Congresso. La decisione, si legge in un comunicato diffuso nella serata di ieri, è stata notificata all'Autorità sanitaria, al ministero della Giustizia e dei diritti umani e al ministero dell'Interno al fine di avviare il coordinamento per prelevare le spoglie del leader terrorista dall'obitorio centrale di Callao e procedere con la cremazione e la destinazione finale delle spoglie entro il termine massimo di 24 ore, come stabilito dalla legge. (Res)