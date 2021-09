I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: avevano incendiato auto scooter e cassonetti a San Giovanni e Garbatella, 3 piromani fermati - Fermati dagli agenti della polizia i tre piromani che, in diversi episodi, hanno dato fuoco a 2 auto, 15 scooter e almeno 7 cassonetti. Il primo grave episodio è avvenuto nella notte tra il 21 ed il 22 settembre: in piazza Giovanni da Lucca ed in alcune vie limitrofe, nell'arco di poco meno di un'ora, sono stati bruciati 15 scooter, 2 autovetture, 3 cassonetti per la raccolta della carta ed anche un giaciglio solitamente usato da un clochard. Immediate le indagini portate avanti in sinergia dalla Squadra mobile e dai commissariati Colombo e Tor Carbone. Oltre a sentire alcuni testimoni i poliziotti hanno acquisito tutte le riprese dei vari sistemi di videosorveglianza li presenti. La svolta è venuta proprio da una di queste registrazioni. Grazie anche all'attività della polizia scientifica si è riusciti ad identificare i piromani: 2 bosniaci di 29 e 33 anni entrambi formalmente residenti in uno dei campi nomadi della Capitale. Dopo una serrata ricerca i 2, già gravati da vari precedenti di polizia, sono stati fermati e denunciati all'Autorità giudiziari. Gli investigatori, oltre ad aver ricostruito il percorso punteggiato dai vari incendi, stanno ora vagliando ulteriori immagini di episodi simili. I poliziotti del VII Distretto San Giovanni hanno invece fermato un 24enne responsabile dell'incendio di alcuni cassonetti in via Albenga, via Etruria, via Albalonga e via Imera avvenuto intorno alle 2 della scorsa notte. Anche qui, grazie all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, gli investigatori hanno identificato il 24enne che è stato poi fermato mentre usciva da un condominio in via Etruria. In casa i poliziotti hanno trovato anche gli indumenti utilizzati dal giovane nel momento in cui ha appiccato il fuoco. Per tale reato è stato denunciato in stato di libertà per il reato specifico di danneggiamento a seguito di incendio. (segue) (Rer)