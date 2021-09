I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: convocata Assemblea capitolina il 29 e il 30 settembre, a tre giorni dal voto - A seguito di una riunione dei capigruppo capitolini, sono state convocate due sedute dell'Assemblea capitolina d'urgenza per i giorni 29 e 30 settembre, dalle 9 alle 13:30 e dalle 9 alle 14:30 per discutere del consolidato di bilancio, della razionalizzazione delle società partecipate e di Farmacap, nonché dei punti verde qualità. Il 3 e il 4 ottobre si vota per il rinnovo della giunta e del consiglio comunale. (Rer)