- Covid: Vezzali, verso 75 per cento capienza impianti, obiettivo è il 100 per cento - "Con il Cts abbiamo discusso molto e c'è la volontà di aumentare la capienza degli impianti all'aperto e al chiuso nell'ottica di una gradualità che porti progressivamente al 100 per cento". Lo ha detto la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, ad "Agorà" su Rai3. (segue) (Rin)