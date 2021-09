© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavoro: Letta, aprire discussione in Italia su salario minimo, legarla a dibattito Ue - Occorre "aprire una discussione in Italia sul salario minimo come avviene in tutta Europa. Dobbiamo legarla al dibattito europeo. Sono favorevole a questa discussione". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervenendo all'iniziativa della Cgil "Futura 2021" a Bologna. (segue) (Rin)