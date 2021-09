I fatti del giorno – Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Besseghini (Arera), su transizione fondamentale scelta investimenti - La transizione “porta con sé costi importanti: a fronte di risorse limitate, è fondamentale la scelta di quali investimenti realizzare”. Lo ha detto il presidente dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) Stefano Besseghini in occasione della presentazione della Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, a Montecitorio. “L’Autorità può offrire la competenza tecnica e l’indipendenza di giudizio per considerare tutte le alternative disponibili in termini di configurazioni delle infrastrutture energetiche, cui devono fare seguito - ha sottolineato Besseghini - decisioni tempestive e ponderate, in un quadro di politica energetica nazionale chiaro e rispettoso dei principi comunitari”. (segue) (Rin)