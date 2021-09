© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Australia: colloquio Modi-Morrison, focus su rafforzamento partnership - Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, in visita negli Stati Uniti, a Washington, ha avuto ieri un colloquio con l’omologo dell’Australia, Scott Morrison, alla vigilia del vertice del Quad, al quale parteciperanno con il presidente Usa, Joe Biden, e il premier giapponese, Yoshihide Suga. I due capi di governo, riferisce un comunicato dell’ufficio di Modi, hanno scambiato opinioni su questioni bilaterali, regionali e globali, esprimendo soddisfazione per il crescente impegno dei loro Paesi nella partnership, testimoniato anche dal recente primo dialogo Esteri-Difesa (il cosiddetto “2+2”). Sono stati esaminati i progressi compiuti dall’anno scorso, quando è stata stretta la partnership strategica, ed è stata ribadita ribadita la volontà di collaborare per una regione Indo-Pacifica aperta, libera, prospera e basata sulle regole. È stata espressa soddisfazione anche per l’andamento dei negoziati sull’Accordo onnicomprensivo di cooperazione economica (Ceca); un’intesa preliminare potrebbe essere raggiunta entro dicembre. Infine, sono stati toccati i temi del cambiamento climatico, della tutela dell’ambientale, dello sviluppo di tecnologie pulite e della ripresa post dopo la pandemia di coronavirus. (Res)