Roma: Pd Campidoglio, aula a pochi giorni da voto ennesima dimostrazione fallimento Raggi

- "Il ritardo del con cui l'amministrazione Raggi si appresta a portare in aula il bilancio consolidato, a pochi giorni dalle elezioni, è la cifra del disastro di una giunta che disattende non solo alle necessità dei cittadini ma anche agli appuntamenti amministrativi ed istituzionali. I ritardi fin qui accumulati anche sui documenti finanziari mettono a rischio le casse del comune". Così in una nota il gruppo capitolino del Pd. "Su questa urgenza - aggiunge - si è svolta la riunione della conferenza dei capigruppo capitolini. L'Assemblea capitolina si riunirà nuovamente i giorni 29 e 30 settembre. Ci siamo opposti nettamente ad un uso strumentale della scadenza del consolidato per veicolare delibere di natura esclusivamente elettorale. Dalla discussione ne sono scaturite due distinte convocazioni dell'Aula nei giorni suddetti. Il 29 settembre verrà trattata una variazione di bilancio e il bilancio consolidato. Come gruppo abbiamo quindi respinto il tentativo tardivo e capzioso di inserire in un unico ordine dei lavori ed in una unica data anche le delibere riguardanti le razionalizzazioni aziendali riferite a Farmacap e Roma Metropolitane e le transazioni bancarie sui punti verde qualità. Queste delibere elettorali volute dalla ex maggioranza, sono una presa in giro per i cittadini. Hanno avuto 5 anni per adottare questi provvedimenti ed ora chiedono un ulteriore tempo supplementare per far passare atti sbagliati e inaccettabili dopo aver collezionato tanti errori e continui ritardi. Il tempo è scaduto, l'amministrazione Raggi se ne faccia una ragione, avrà poi molto tempo a disposizione per riflettere dopo che i romani le conferiranno una sonora bocciatura sull'operato di questi anni." (Com)