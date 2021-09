Armi nucleari: nuovo appello e video della Croce rossa italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari" di domenica 26 settembre la Croce rossa italiana intende rilanciare l'appello affinché il mondo si liberi per sempre dalla minaccia dell'atomica. E' quanto si legge in una nota. La sola esistenza di armi nucleari comporta l'elevato rischio di detonazione accidentale, per errore umano, sia derivante da un errore di calcolo, di malfunzionamento, oppure indotto, costituendo una grave minaccia alla sicurezza di tutta l'umanità, poiché i siti dediti alla produzione e conservazione di armi nucleari non sono immuni a cyber attacchi che potrebbero provocarne la detonazione, né al potenziale furto da parte di Non-state actors. Inoltre, un numero crescente di Paesi ha mostrato una profonda preoccupazione per le catastrofiche conseguenze umanitarie che deriverebbero direttamente o indirettamente da un qualsiasi uso di armi nucleari, riconoscendo quindi la necessità di adottare misure concrete volte al disarmo nucleare. Basti pensare all'impatto intenso, esteso e a lungo termine che l'uso dell'arma atomica (in scenari bellici o tramite test) ha già causato all'ambiente: tale circostanza, scientificamente provata - continua la nota - sarebbe già sufficiente da renderla di per sé illegale anche sulla base di altri strumenti di diritto internazionale umanitario come la Convenzione ENMOD del 1976 https://www.un.org/disarmament/enmod/. È infatti accertato che le radiazioni comportino gravi implicazioni per la sopravvivenza umana, l'ambiente, lo sviluppo socioeconomico, l'economia globale, la sicurezza alimentare e la salute delle generazioni attuali e future, con un impatto sproporzionato sulle donne e sulle bambine. (segue) (Com)