Armi nucleari: nuovo appello e video della Croce rossa italiana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi più che mai - prosegue la nota - la Croce rossa italiana è attiva in prima persona nei confronti di questa sfida umanitaria dalle proporzioni globali. Al fine di sensibilizzare le nuove generazioni e di proteggere l'umanità da un' arma distruttiva dalle conseguenze irreversibili, l'Associazione lavora alla diffusione di una cultura a favore della proibizione delle armi nucleari, in primis contando sui suoi volontari esperti di diritto internazionale umanitario, i quali, parte di uno stimolante percorso di formazione specializzata, nei prossimi mesi porteranno la campagna CRI Nuclear Experience, lanciata nel 2019, su tutto il territorio italiano (link https://cri.it/nuclearexperience/). (Com)