Bari: minaccia e maltratta la madre, arrestato 28enne

- I carabinieri del compagnia di Modugno, nel Barese, hanno arrestato un 28enne, già noto alle Autorità, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e rapina. L'uomo era già stato tratto in arresto a giugno per maltrattamenti in famiglia perpetrati nei confronti della madre e poi è stato sottoposto al divieto di avvicinamento, misura restrittiva che non ha rispettato. Difatti lo scorso 2 settembre, fanno sapere gli inquirenti, si è presentato nell'abitazione della madre e, dopo diverse minacce di morte, avrebbe ordinato alla vittima di consegnargli i soldi. Al rifiuto della stessa, l'avrebbe aggredita fisicamente per poi fuggire. Tempestiva è stata la denuncia della madre, dalla quale è seguita un'emissione di un'ordinanza di misura cautelare nei confronti dell'uomo da parte del gip del Tribunale locale.(Ren)