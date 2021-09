Libia: presidente Menfi all’Onu, ritiro mercenari stranieri resta “una vera sfida”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritiro dei mercenari e delle forze straniere dalla Libia resta “una vera sfida”, e la comunità internazionale dovrà continuare a sostenere tutti gli sforzi compiuti in questa direzione. Lo ha detto il presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohamed Menfi, durante il suo discorso alla 76esima Assemblea generale dell’Onu a New York. “La Libia sta per vivere una fase cruciale: o la transizione verso la democrazia oppure un ritorno alla divisione e al conflitto armato”, ha detto Menfi, aggiungendo che “sono necessarie garanzie reali per conseguire il successo che i libici vogliono”. “Lanceremo un appello che includerà passi miranti a preservare il processo politico e a tenere le elezioni nella data prefissata”, ha proseguito il presidente libico, secondo cui tale appello sarà “basato sugli incontri delle parti rilevanti fra i comandi delle istituzioni politiche e militari per raggiungere un consenso”. E’ necessario che tutte le parti facciano “concessioni” e antepongano l’interesse della patria a ogni altro interesse, ha inoltre osservato Menfi. (segue) (Lit)