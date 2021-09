Libia: presidente Menfi all’Onu, ritiro mercenari stranieri resta “una vera sfida” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo ottobre la Libia ospiterà una conferenza internazionale per proporre “un’iniziativa a sostegno della stabilità del Paese”, ha sottolineato Menfi. “Abbiamo ottenuto diversi risultati dal lancio della riconciliazione comprensiva il 6 settembre”, ha aggiunto il presidente libico, menzionando “lo scambio di detenuti” e il “rilascio di vari prigionieri”. D’altra parte, nel suo discorso Menfi ha chiamato in causa anche i flussi migratori irregolari, sottolineando che essi hanno “causato problemi di sicurezza, economici e sociali”. I Paesi di transito “non possono pagare lo scotto dell’immigrazione irregolare”, ha aggiunto il presidente del Consiglio presidenziale. Al centro del discorso di Menfi, anche la questione palestinese: “Affermiamo la nostra ferma posizione a sostegno del popolo palestinese e del suo diritto a fondare uno stato stabile con Gerusalemme come capitale”, ha affermato il presidente libico. (Lit)