Visegrad: presidente Parlamento Slovacchia, sosteniamo integrazione Ue dei Balcani occidentali

- La Slovacchia è a favore dell’allargamento dell’Unione europea ai Paesi dei Balcani occidentali. Lo ha detto Boris Kollar, presidente del Consiglio nazionale slovacco, il Parlamento monocamerale di Bratislava, in Ungheria. A Budapest è in corso la decima riunione dei presidenti dei Parlamenti del Gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria – V4). “Penso che purtroppo alcuni Paesi occidentali abbiano delle riserve o non accelerino il processo”, ma il V4 è unito in questo sostegno ai Balcani occidentali, ha detto. Kollar ha menzionato anche il formato di Austerliz, o Slavkov, che riunisce Repubblica Ceca, Slovacchia e Austria. Anche Vienna è infatti a favore dell’allargamento. Per Kollar occorre dare ai Paesi dei Balcani occidentali una qualche visione e garanzie da parte europea. Alla riunione a Budapest partecipano anche rappresentanti dei Parlamenti di Albania, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia. (Vap)