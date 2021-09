Ocse: incrementare sforzi per aumentare intelligenza artificiale nella finanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Governo, regolatori finanziari e aziende dovrebbero incrementare gli sforzi per lavorare insieme e affrontare le sfide riguardanti lo sviluppo e la diffusione dell'Intelligenza artificiale nel settore finanziario. È quanto afferma l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) nel suo ultimo rapporto "Oecd Business and Finance Outlook 2021". Secondo l'organizzazione internazionale con sede a Parigi, gli investimenti nel settore dell'intelligenza artificiale stanno aumentando. L'Ocse afferma che un'intelligenza artificiale affidabile sarà sempre più importante per garantire mercati finanziari solidi.(Frp)