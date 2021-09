Roma: Raggi, finito restauro casali rurali Borghetto San Carlo, gestiti da Cooperativa Coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo anni di abbandono, il restauro del primo dei tre casali rurali di Borghetto San Carlo, nel Municipio XV è terminato". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca uscente di Roma del M5s Virginia Raggi. "Diventerà parte del sistema della tenuta agricola di 22 ettari gestita della Cooperativa Coraggio. Un progetto ambizioso che punta sull'agricoltura multifunizonale come motore di sviluppo del territorio. Stamattina sono stata proprio lì in occasione della fine dei lavori. Presto saranno completati anche gli altri due casali che saranno destinati al Municipio. Grazie a un percorso definito e al coordinamento tra Assessorato all'Urbanistica, uffici, municipio e impresa, abbiamo ridato vita a un'area dell’Agro romano dove vogliamo rilanciare il turismo sostenibile e il nostro piano strategico dell'Agrifood". (Rer)