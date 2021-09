Milano: Sala, recupero territoriale fondamento per una città ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visione di città ecologica, moderna e vivibile in cui credo fermamente non è in contrasto con l’avvio di un esteso movimento di valorizzazione e recupero territoriale che anzi ne è il pilastro essenziale. Lo ha affermato il sindaco Giuseppe Sala, intervenuto durante l'incontro con Aspesi, associazione che rappresenta gli sviluppatori e promotori immobiliari che operano a Milano. “Sulla rigenerazione urbana e la gestione urbanistica in generale chiediamo una profonda discontinuità con il recente passato. Non per costruire di più, ma per costruire meglio, con maggiore qualità anche ambientale e non solo nelle zone di pregio, ma in tutto il territorio di Milano e della Città Metropolitana”, ha ribattuto Federico Filippo Oriana, presidente di Aspesi. Il panorama milanese della rigenerazione urbana è vasto e complesso: è infatti composto da più di duecento aree ed edifici dichiarati dal Comune come da recuperare e ha costi di recupero superiori rispetto alle costruzioni normali, dovuti alle bonifiche e demolizione che sono quasi sempre necessari nei recuperi. Durante il suo intervento il sindaco Sala ha riconosciuto i problemi che si trova ad affrontare il mondo immobiliare, in particolare sui tempi lunghi dei provvedimenti che scoraggiano gli investitori. Sala ha attribuito le cause essenzialmente ai provvedimenti restrittivi anti-Covid e ai problemi della macchina amministrativa, tema su cui si è impegnato a fare subito tutto quanto in suo potere per renderla più efficiente. Sala, pur difendendo i principi della sua opposizione alla formulazione della legge regionale sulla rigenerazione urbana, si è impegnato a far approvare la delibera attuativa della nuova normativa entro la fine dell’anno e ha concluso affermando. (Com)