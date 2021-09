Cina-Tonga: colloquio Xi-Tupou, promuovere sviluppo relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è disponibile ad ampliare la cooperazione con Tonga in vari campi nel quadro dell’iniziativa della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri), fornire all’arcipelago assistenza economica e continuare i progetti di cooperazione tecnica e agricola. Lo ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping durante una conversazione telefonica tenuta con la massima autorità del Paese insulare, il re Tupou sesto. Da parte sua, Tonga ha ribadito l'adesione del Paese alla politica di "una sola Cina” e il sostegno a Pechino sulle questioni riguardanti gli interessi fondamentali della Cina. (Cip)